 1) Найдите объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны 3 м и 4 м, угол между ними 30градусов, а одна из диагоналей параллелепипеда имеет длину 6 м и образует с плоскостью основания угол 30градусов   2) Чему равен о...

Геометрия
 1) Найдите объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны 3 м и 4 м, угол между ними 30градусов, а одна из диагоналей параллелепипеда имеет длину 6 м и образует с плоскостью основания угол 30градусов   2) Чему равен объем правильной шестиугольной призмы со стороной основания а и длиной большей диагонали b?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)основание параллелепипеда -это параллелограмм стороны a=3 м и b=4 м, угол между ними 30градусов h-высота параллелепипеда D=6 м диагональ параллелепипеда площадь основания Sосн=ab*sin30 высота параллелепипеда h=D*sin30   тогда объем V=h*Sосн=D*sin30*ab*sin30=D*a*b*sin30^2=6*3*4*(1/2 )^2=18 м3 2) сторона основания а      длина большей диагонали b h^2=b^2-(2a)^2 ; Sосн=6*(a^2√3/4) V=Sосн*h=6*(a^2*√3/4)*√(b^2-(2a)^2)=6√3/4*a^2*√(b^2-4a^2)= =3√3/2*a^2*√(b^2-4a^2)
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