пожалуйста добрые люди помогите как решить краткую запись половину пути от дома до школы мальчик прошёл за 15 мин,а на остальной путь он затратил на 6 мин больше сколько времени он затратил на весь путь до школы?

Математика
пожалуйста добрые люди помогите как решить краткую запись половину пути от дома до школы мальчик прошёл за 15 мин,а на остальной путь он затратил на 6 мин больше сколько времени он затратил на весь путь до школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половину пути-----------15 мин Остальной путь----------на 6 мин больше  15+6=21 мин  затратил  на остальной путь  19+21=40 мин  он затратил на весь путь до школы.
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