верно ли при любом значении х неравенство а) (6х - 1)(х + 1) больше (2х + 3)(3х - 2);  б) (5 - 2х)(3 + х) меньше 2х(1 - х);  в) (5 - х) в квадрате больше (х + 8)(х - 18);   г) (12 - х)(х + 12) больше 3х(6 - х) + 2х(х - 9)

Гость: Гость:

а. (6х - 1)(х + 1) > (2х + 3)(3х - 2) 6x^2+6x-x-1>6x^2-4x+9x-6 5x-1>5x-6 -1>-6 верно при любых значениях х. б. (5 - 2х)(3 + х) < 2х(1 - х) 15+5х-6х-2x^2<2x-2x^2 15-x<2x 3x>15 при некоторых значениях х верно, при некоторых - неверно. А спрашивалось, при любых ли верно. Ответ: нет. в. (5 - х)^2> (х + 8)(х - 18) x^2-10x+25>x^2+8x-18x-144 25>144 при любых х. г. (12 - х)(х + 12) > 3х(6 - х) + 2х(х - 9) 144-х^2>18x-3x^2+2x^2-18x 144>18x-18x 144>0 верно при любых х.