Как вы думаете,почему столь обширная территория России была в XVIII веке охвачена восстаниями Определите причины восстаний

Обществознание
Как вы думаете,почему столь обширная территория России была в XVIII веке охвачена восстаниями Определите причины восстаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
низкое положение крестьян даже Екатерина выпустила указ в котором крестьянам запретили жаловтся на помещиков бессконечные войны повышение барщины
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