два мальчика купили тетрадей на 98 рублей.первый из них купил 3 тетради .второй 4 тетради.сколько денег должен заплатить каждый мальчик?

Гость: Гость:

Пусть х - это стоимость одной тетради, тогда 3*х - заплатил первый мальчик, а 4*х - заплатил второй мальчик, 3*х+4*х=98 - потратили оба мальчика вместе: 7*х=98, х=98:7, х=14, значит, 3*14=42рублей - потратил первый мальчик, а 4*14=56 рублей - потратил второй мальчик