как пишется : (резко)очерченное в синеве солнце (медно)красных по (резко)пересеченному ландшафту (во)истину    

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как пишется : (резко)очерченное в синеве солнце (медно)красных по (резко)пересеченному ландшафту (во)истину    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
резко очерченное в синеве солнце медно красных по резко пересечённому ландшафту воистину
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