как пишется : (резко)очерченное в синеве солнце (медно)красных по (резко)пересеченному ландшафту (во)истину

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как пишется : (резко)очерченное в синеве солнце (медно)красных по (резко)пересеченному ландшафту (во)истину

Автор: Гость