Один из корней уравнение равен 4.Найдите второй корень и число а x^2+x-a=0

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Подставим 4 вместо х и решим уравнение: 16+4-a=0 20-a=0,перенесем известный член в правую часть уравнения, -а=-20,изменим знаки выражений на противоположные а=20 Найдем второй член, Х2+4=-1 перенесем известный член в правую часть уравнения, изменим знаки выражений на противоположные Х2=-1-4=-5, по т.Виета Подставим вместо х полученный член. Х1 х Х2=4 х (-5) = -20. Ответ:х2=-5,а=20.