Надо составить 2 прил со словами: калина и мёд. но чтобы они были второстепеными членами.

Русский язык
Надо составить 2 прил со словами: калина и мёд. но чтобы они были второстепеными членами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу мы набрали полный кузовок СПЕЛОЙ КАЛИНЫ. (спелой-определение, выраженное прилаг., калины-дополнен., выраженное сущ. в Р.п.) Ребятишки наслаждались АРОМАТНЫМ МЕДОМ с молоком. (ароматным-  определение, выраженное прилаг., медом -  дополнен., выраженное сущ. в Тв.п.)
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