нужно написать сочинение по книге " Война и мир" тема :Моральные и нравственные аспекты в романе Льва Николаевича Толстого

Гость: Гость:

Но мне очень понравилась Наталя Ростов чёрноглазая красивая живая.от всех она отличается тем простотой и чуткотью. он не очень умна но способна на благородные поступки как например когда наташа отдаёт повозки для раненых которые нужны были для накопленых богаств.она отлично поёт и тансует казол бы сколко талантов в одном человеке .Так как она очень проста ей не чужда влюблёност к Андрею потом к Анотолию ну и потом к Пьеру.ВО все не удивительно чьто они потом женятся ибудут растит детей ведь они очень похожие и понимают друг рруга с поу слова .В конце Наташа превращаетсь в женщину которая прошла через все муки .