нужно написать сочинение по книге " Война и мир" тема :Моральные и нравственные аспекты в романе Льва Николаевича Толстого
Литература
нужно написать сочинение по книге " Война и мир" тема :Моральные и нравственные аспекты в романе Льва Николаевича Толстого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но мне очень понравилась Наталя Ростов чёрноглазая красивая живая.от всех она отличается тем простотой и чуткотью. он не очень умна но способна на благородные поступки как например когда наташа отдаёт повозки для раненых которые нужны были для накопленых богаств.она отлично поёт и тансует казол бы сколко талантов в одном человеке .Так как она очень проста ей не чужда влюблёност к Андрею потом к Анотолию ну и потом к Пьеру.ВО все не удивительно чьто они потом женятся ибудут растит детей ведь они очень похожие и понимают друг рруга с поу слова .В конце Наташа превращаетсь в женщину которая прошла через все муки .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13см.Найти высоту параллелепипеда,если его объём 1352см кубических
Русский язык
Математика
два мальчика купили тетрадей на 98 рублей.первый из них купил 3 тетради .второй 4 тетради.сколько денег должен заплатить каждый мальчик?