Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13см.Найти высоту параллелепипеда,если его объём 1352см кубических

Математика
Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13см.Найти высоту параллелепипеда,если его объём 1352см кубических
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13*13=169кв.см-площадь квадрата. 2)1352:169=8см-высота параллелепипеда.
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