Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13см.Найти высоту параллелепипеда,если его объём 1352см кубических
Математика
Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13см.Найти высоту параллелепипеда,если его объём 1352см кубических
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13*13=169кв.см-площадь квадрата. 2)1352:169=8см-высота параллелепипеда.
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