волшебный квадрат 156   164     158 152   Разделить каждое число квадрата на 2

Математика
волшебный квадрат 156   164     158 152   Разделить каждое число квадрата на 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
156  154  164 166  158  150 152  162  160 , сумма чисел 474   78  77  82 83  79  75 76  81  80 , сумма 237
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