волшебный квадрат 156 164 158 152 Разделить каждое число квадрата на 2
Математика
волшебный квадрат 156 164 158 152 Разделить каждое число квадрата на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
156 154 164 166 158 150 152 162 160 , сумма чисел 474 78 77 82 83 79 75 76 81 80 , сумма 237
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