пожалуйста объясните мне что такое валентность,как её определять...а то вообще не понимаю это тему...только пожалуйста не так как написано в учебниках,а своими словами
Химия
пожалуйста объясните мне что такое валентность,как её определять...а то вообще не понимаю это тему...только пожалуйста не так как написано в учебниках,а своими словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валентность -это свойство атомов одного химического элементаприсоединять определённое число атомов другого химического элемента.Есть элементы которые имеют постоянную валентность: в первую группу относятся такие как:Н,Li,Na,K,Rb,Cs,F,I--одновалентные ко второй:О,Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Zn,Cd---двухвыалентные к третьей:B,Al.---трёхвалентные. Это выучи!) Ещё можно по табл.Менделеева:Металлы которые стоят в 1-вой группе имеют валентность 1,метеллы которые стоят во второй имеют валентность 2. Есть металлы с переменной валентностью,тогда её указывают в скобках,например железо(3)---это говорит,что железо трёх валентно.
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