 Какое впечатление произвел Хорошее Дело на мальчика? По рассказу Максим Горький "Детство"?

Гость: Гость:

Хорошее дело произвело на мальчика большое впечатление ,мальчик постоянно наблюдал за ним и интересовал его ,но Хорошее дело не хотел иметь с ним ничего общего ,но это только не из-за того ,что только он так хотел ,это и потому что ,он знал что дедушка мальчика будет обижен,растроен и не хотел приченять ему вред