 Какое впечатление произвел Хорошее Дело на мальчика? По рассказу Максим Горький "Детство"?

Литература
 Какое впечатление произвел Хорошее Дело на мальчика? По рассказу Максим Горький "Детство"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошее дело произвело на мальчика большое впечатление ,мальчик постоянно наблюдал за ним и интересовал его ,но Хорошее дело не хотел иметь с ним ничего общего ,но это только не из-за того ,что только он так хотел ,это и потому что ,он знал что дедушка мальчика будет обижен,растроен и не хотел приченять ему вред   
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