пмогите, неообходимо описание комнаты, желательно с изображением или хотябы ссылку к нему, описание на английском языке, срочно!!
Английский язык
пмогите, неообходимо описание комнаты, желательно с изображением или хотябы ссылку к нему, описание на английском языке, срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
there is my room. there is a door near the portrait.there is a window in the balcony.there is a bookshelf in front of the door. there is a computer on the shelf. не забудьте поблагодорить:)
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