пмогите, неообходимо описание комнаты, желательно с изображением или хотябы ссылку к нему, описание на английском языке, срочно!!

Английский язык

пмогите, неообходимо описание комнаты, желательно с изображением или хотябы ссылку к нему, описание на английском языке, срочно!!

Автор: Гость