НАЧЕРТИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНИК,ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО 12СМ В КВАДРАТЕ. ВЫЧИСЛИТЕ ЕГО ПЕРИМЕТР

Математика

НАЧЕРТИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНИК,ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО 12СМ В КВАДРАТЕ. ВЫЧИСЛИТЕ ЕГО ПЕРИМЕТР

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