НАЧЕРТИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНИК,ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО 12СМ В КВАДРАТЕ. ВЫЧИСЛИТЕ ЕГО ПЕРИМЕТР

Математика
НАЧЕРТИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНИК,ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО 12СМ В КВАДРАТЕ. ВЫЧИСЛИТЕ ЕГО ПЕРИМЕТР
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина-6см, ширина 2см. Площадь- 6*2=12кв.см. Периметр-(6+2)*2=16см.
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