Протон влетает в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл перпендикулярно к линиям матнитной индукции. Определите радиус окружности, по которой он движется,если его скорость равна 70 км/с. Заряд протона равен 1,6*10 в минус 19 степен...
Физика
Протон влетает в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл перпендикулярно к линиям матнитной индукции. Определите радиус окружности, по которой он движется,если его скорость равна 70 км/с. Заряд протона равен 1,6*10 в минус 19 степени Кл, а его масса 1,67 * 10 в минус 27 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на заряженную частицу в магнитнгом поле действует сила лоренца: F=q*V*B так как траекторией является окружность,то m*a(ускорение центростремительное)=qVB mV²/R=qVB отсюда R=mV/qB посчитаешь сама?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста! Написать письмо другу с описанием своего визита на аттракцион(на английском,50-70 слов).
Физика
автомобиль движется по закруглённому участку дороги радиусом 25 м со скоростью 40 км/ч.Каково ускорение автомобиля?
Математика