Протон влетает в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл перпендикулярно к линиям матнитной индукции. Определите радиус окружности, по которой он движется,если его скорость равна 70 км/с. Заряд протона равен 1,6*10 в минус 19 степен...

Физика

Протон влетает в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл перпендикулярно к линиям матнитной индукции. Определите радиус окружности, по которой он движется,если его скорость равна 70 км/с. Заряд протона равен 1,6*10 в минус 19 степени Кл, а его масса 1,67 * 10 в минус 27 кг

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