Температура воды массой 5 кг повысилась от 7°С до 53° С после опускания в неё нагрет??й железной гири . Определите массу этой гири . если ещё начальная температура была 1103°С. обменом энергии с окружающей средой пренебречь
Физика
Температура воды массой 5 кг повысилась от 7°С до 53° С после опускания в неё нагрет??й железной гири . Определите массу этой гири . если ещё начальная температура была 1103°С. обменом энергии с окружающей средой пренебречь
Ответ(ы):
Гость:
С2=460 Дж /кгС - железо, Q2=c2m2( 1103-53); вода с1=4200 Дж /кгС ; Q1=c1m1(53-7). Уравнение теплового баланса Q1=Q2; m2=c1m1(53-7)/c2(1103-53) =4200*5*46/460*1050=2 кг
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