Температура воды массой 5 кг повысилась от 7°С до 53° С после опускания в неё нагрет??й железной гири . Определите массу этой гири . если ещё начальная температура была 1103°С. обменом энергии с окружающей средой пренебречь

Физика

Температура воды массой 5 кг повысилась от 7°С до 53° С после опускания в неё нагрет??й железной гири . Определите массу этой гири . если ещё начальная температура была 1103°С. обменом энергии с окружающей средой пренебречь

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