Найдите дискриминант квадратного уравнения х(х-3)=0. 1) 9 2) 0 3) 3 4) 12
Алгебра
Найдите дискриминант квадратного уравнения х(х-3)=0. 1) 9 2) 0 3) 3 4) 12
Ответ(ы):
Гость:
X(x - 3) = 0 x² - 3x = 0 D = 9 - 4*1*0 = 9 Ответ: 1) 9
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