Определи падежи существительных. Не верблюда,не корову, Не бизона,не коня, Я пр??шу вас,чтоб щеночка Вы купили для меня. Песик-хвост,четыре лапки- Много места не займет. Он не слон и не горилла, Не кабан не бегемот. Им...
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Определи падежи существительных. Не верблюда,не корову, Не бизона,не коня, Я пр??шу вас,чтоб щеночка Вы купили для меня. Песик-хвост,четыре лапки- Много места не займет. Он не слон и не горилла, Не кабан не бегемот. Имя я щенку прдумал,Я его видал во сне. Я мечтаю,вот бы завтпа Мой щенок пришел ко мне.
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