1целая 7/8 разделить на 4целых 1/6
Математика
1целая 7/8 разделить на 4целых 1/6
Ответ(ы):
Гость:
1 целая 7/8 это 15/8 4 целых 1/6 это 25/6 делим 15/8 : 25/6 = 9/20
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