3(x+5)-4(2x-10)= -30 решите уравнение
Математика
3(x+5)-4(2x-10)= -30 решите уравнение
Ответ(ы):
Гость:
3x+15-8x+40+30=0 -5x+95=0 -5x=-95 X= 19
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