Определите главное фокусное расстояние рассеивающей линзы, если известно, что из??бражение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 50 см, получилось уменьшенным в 5 раз.
Физика
Определите главное фокусное расстояние рассеивающей линзы, если известно, что из??бражение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 50 см, получилось уменьшенным в 5 раз.
Ответ(ы):
Гость:
F =0,5 м,Г=5,f /d=Г;f =Гd. формула тонкой рассеивающей линзы :1/d-1/f=-1/F; (Г-1)/Гd=1/F; F=Гd/(Г-1)=5*0,5/(5-1)=2,5/4=0,625 м или 62,5 см
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