Определите главное фокусное расстояние рассеивающей линзы, если известно, что из??бражение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 50 см, получилось уменьшенным в 5 раз.

Физика

Определите главное фокусное расстояние рассеивающей линзы, если известно, что из??бражение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 50 см, получилось уменьшенным в 5 раз.

Автор: Гость