СРОЧНО. ЗАДАНИЕ ПО СОЛЬФЕДЖИО. 1. Построить ув.53 в тональностях с одним-двумя знак??ми. 2. Постройки увеличенное трезвучие от нот ре, ми и разрешите. 3. Сделайте энгармоническую замену звуков в увеличенных трезвучиях, постр...

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СРОЧНО. ЗАДАНИЕ ПО СОЛЬФЕДЖИО. 1. Построить ув.53 в тональностях с одним-двумя знак??ми. 2. Постройки увеличенное трезвучие от нот ре, ми и разрешите. 3. Сделайте энгармоническую замену звуков в увеличенных трезвучиях, построенных в задании 2. И напишите увеличенные септаккорды и квант секст аккорды.
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Ответ(ы):
Гость:
1. До-мажор: ляЬ-до-ми. Ля-минор: до-ми-соль#. Соль-мажор: миЬ-соль-си. Ми-минор: соль-си-ре#. Фа-мажор: реЬ-фа-ля. Ре-минор: фа-ля-до#. Ре-мажор: сиЬ-ре-фа#. Си-минор: ре-фа#-ля#.  СиЬ-мажор: сольЬ-сиЬ-ре. Соль-минор: сиЬ-ре-фа#. 2. ре-фа #-ля# - до#-фа#-ля#, ре-фа#-си. ми-соль #-си# - ре#-соль#-си#, ми-соль#-до#. 3. миЬЬ-сольЬ-сиЬ, фаЬ-ляЬ-доЬ. ре-фа #-ля# - фа#-ля#-ре - ля#-ре-фа#. ми-соль #-си # - соль#-си#-ми - си#-ми-соль#.
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