СРОЧНО. ЗАДАНИЕ ПО СОЛЬФЕДЖИО. 1. Построить ув.53 в тональностях с одним-двумя знак??ми. 2. Постройки увеличенное трезвучие от нот ре, ми и разрешите. 3. Сделайте энгармоническую замену звуков в увеличенных трезвучиях, постр...

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СРОЧНО. ЗАДАНИЕ ПО СОЛЬФЕДЖИО. 1. Построить ув.53 в тональностях с одним-двумя знак??ми. 2. Постройки увеличенное трезвучие от нот ре, ми и разрешите. 3. Сделайте энгармоническую замену звуков в увеличенных трезвучиях, построенных в задании 2. И напишите увеличенные септаккорды и квант секст аккорды.

Автор: Гость