Помогите решить. 1, 2, 4 сделаю сам. Помогите с остальными плииз!

Алгебра
Помогите решить. 1, 2, 4 сделаю сам. Помогите с остальными плииз!
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