Система летоисчисления в Древнем Египте и Древнем Риме

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Летоисчисление в древнем Риме. В Римской империи счет велся от "основания Рима" с 21 апреля 753 г.до н.э. Кроме того, каждый правитель создавал свой календарь, основанный на времени его правления. У древних Египтян был солнечный календарь.