Система летоисчисления в Древнем Египте и Древнем Риме
Обществознание
Система летоисчисления в Древнем Египте и Древнем Риме
Ответ(ы):
Гость:
Летоисчисление в древнем Риме. В Римской империи счет велся от "основания Рима" с 21 апреля 753 г.до н.э. Кроме того, каждый правитель создавал свой календарь, основанный на времени его правления. У древних Египтян был солнечный календарь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Не выполняя деления определите, какие остатки получаются при делении на 10 и на 3 числа:а) 482; б) 839; в)1237.
Русский язык
Определи падежи существительных. Не верблюда,не корову, Не бизона,не коня, Я пр??шу вас,чтоб щеночка Вы купили для меня. Песик-хвост,четы...
Другие предметы
СРОЧНО. ЗАДАНИЕ ПО СОЛЬФЕДЖИО. 1. Построить ув.53 в тональностях с одним-двумя знак??ми. 2. Постройки увеличенное трезвучие от нот ре, ми и раз...
Математика