Теорема по вычислении площади параллелограмма
Математика
Теорема по вычислении площади параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ah вот площадь параллелограма
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