Записать пары чисел, в которых второе число кратно первому: 1). 5 и 45; 2). 9 и 71; 3). 8 и 34; 4). 16 и 80; 5). 17 и 51; 6). 4 и 63; 7). 12 и 60; 8). 23 и 115.

Математика

Записать пары чисел, в которых второе число кратно первому: 1). 5 и 45; 2). 9 и 71; 3). 8 и 34; 4). 16 и 80; 5). 17 и 51; 6). 4 и 63; 7). 12 и 60; 8). 23 и 115.

Автор: Гость