Записать пары чисел, в которых второе число кратно первому: 1). 5 и 45; 2). 9 и 71; 3). 8 и 34; 4). 16 и 80; 5). 17 и 51; 6). 4 и 63; 7). 12 и 60; 8). 23 и 115.
Математика
Записать пары чисел, в которых второе число кратно первому: 1). 5 и 45; 2). 9 и 71; 3). 8 и 34; 4). 16 и 80; 5). 17 и 51; 6). 4 и 63; 7). 12 и 60; 8). 23 и 115.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 4, 5, 7, 8 ...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Машина проехала расстояние между двумя городами за 3 дня.В первый день она проехала 12% от всего пути со скоростью 52.8км/час за 4 часа, во второй ...