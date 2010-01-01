Какова роль в жизни Земли? география 7 класса(Душкина, 2010 года)
География
Какова роль в жизни Земли? география 7 класса(Душкина, 2010 года)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти темы есть в учебнике географии 7 класса. Роль атмосферы в жизни Землиhttp://www.tepka.ru/geografiya_7/7.html Климатические пояса Земли http://geographyofrussia.com/klimaticheskie-poyasa-zemli/
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