Как с помощью 7-литрового и 10-литрового вёдер набрать и ручья ровно 5 литров воды? В??ду можно переливать из ведра в ведро и выливать в ручей.
Математика
Как с помощью 7-литрового и 10-литрового вёдер набрать и ручья ровно 5 литров воды? В??ду можно переливать из ведра в ведро и выливать в ручей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала взять из ручья в 10 литровую баночку потом из неё перелить 7 литровую что останется в 10 литровой то оставить там и перелить другую емкость и еще раз взять и сделать то же самую операцию и потом в конце все литры тоесть по три литра сливаем в банку и выливаем один литр
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