Как с помощью 7-литрового и 10-литрового вёдер набрать и ручья ровно 5 литров воды? В??ду можно переливать из ведра в ведро и выливать в ручей.

Гость: Гость:

Сначала взять из ручья в 10 литровую баночку потом из неё перелить 7 литровую что останется в 10 литровой то оставить там и перелить другую емкость и еще раз взять и сделать то же самую операцию и потом в конце все литры тоесть по три литра сливаем в банку и выливаем один литр