Помогите пожалуйста! Как произносится(2 абзац)? Очень надо! Заранее спасибо!
Английский язык
Помогите пожалуйста! Как произносится(2 абзац)? Очень надо! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты про это It's St David's Day ?. Если да, то он так произноситься Итис Сэйнт Дэвидс Дэй
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