Два брата, Олег и Тарас, хотят проведать бабушку, которая живет за 20 км. У них есть велосипед, на на котором может передвигаться только один з братьев. Олег ходить пешком со скоростью 5 км/год, а скорость езды на велосипеде 20...
Алгебра
Два брата, Олег и Тарас, хотят проведать бабушку, которая живет за 20 км. У них есть велосипед, на на котором может передвигаться только один з братьев. Олег ходить пешком со скоростью 5 км/год, а скорость езды на велосипеде 20 км/год, скорость Тараса 4 км/год і 15 км/год относительно. Велосипед можно оставить на дороге без присмотра. За какое самое маленькое время мальчики смогут доехать к бабушке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 часа ..........................................................................
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