Два брата, Олег и Тарас, хотят проведать бабушку, которая живет за 20 км. У них есть велосипед, на на котором может передвигаться только один з братьев. Олег ходить пешком со скоростью 5 км/год, а скорость езды на велосипеде 20...

Алгебра

Два брата, Олег и Тарас, хотят проведать бабушку, которая живет за 20 км. У них есть велосипед, на на котором может передвигаться только один з братьев. Олег ходить пешком со скоростью 5 км/год, а скорость езды на велосипеде 20 км/год, скорость Тараса 4 км/год і 15 км/год относительно. Велосипед можно оставить на дороге без присмотра. За какое самое маленькое время мальчики смогут доехать к бабушке?

Автор: Гость