Что такое көсемсөз пажалуйсто скажите мне очень нужен
Қазақ тiлi
Что такое көсемсөз пажалуйсто скажите мне очень нужен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Публицестический- это.
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