Расскажите о революции в естествознании. какие легли в её основу

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Самая главная революция в естествознании - это открытие того, что причинно-следственные связи нашего мира можно описать языком математики. Всё остальное является по большому счёту следствем этого открытия (за исключением биологических, метеорологических и прочих сложносистемных наук, там своя специфика)