Расскажите о революции в естествознании. какие легли в её основу
История
Расскажите о революции в естествознании. какие легли в её основу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая главная революция в естествознании - это открытие того, что причинно-следственные связи нашего мира можно описать языком математики. Всё остальное является по большому счёту следствем этого открытия (за исключением биологических, метеорологических и прочих сложносистемных наук, там своя специфика)
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