22×12×8÷11 удобным способом помогите пж

Математика
22×12×8÷11 удобным способом помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22*12*8/11=264*8/11=2112/11=192
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