Как по гипотезе канта и лапласа описывается происхождение земли! срочно даю 30 бал??в

География
Как по гипотезе канта и лапласа описывается происхождение земли! срочно даю 30 бал??в
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотеза Канта-Лапласа.  Первая попытка  создать картину происхождения Солнечной системы . Они полагали, что прародительницей Солнечной системы является раскаленная газово-пылевая туманность, медленно вращавшаяся вокруг плотного ядра в центре. Под влиянием сил взаимного притяжения туманность начала сплющиваться у полюсов и превращаться в огромный диск. Плотность его не была равномерной, поэтому в диске произошло расслоение на отдельные газовые кольца. В дальнейшем каждое кольцо начало сгущаться и превращаться в единый газовый сгусток, вращающийся вокруг своей оси. Впоследствии сгустки остыли и превратились в планеты, а кольца вокруг них - в спутники. Основная часть туманности осталась в центре, до сих пор не остыла и стала Солнцем. 
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