Сочинение нужно срочно минимум 10 максимум 15 строчек

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Русский язык изучать необходимо. во-первых, русский язык - является одним из распространенных на земном шаре. Во-вторых, русский язык входит в число языков,являющихся рабочими и официальными в Организации Объединенных наций. Русский язык - родной язык русского народа. Именно русский язык является одним из самых развитых языков мира. Таким образом, русский язык имеет бесспорно важное значение. Он является одним из мировых языков.