Написать инструкцию на английском, как вести себя за рулём автомобиля на дороге.

Английский язык
Написать инструкцию на английском, как вести себя за рулём автомобиля на дороге.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You have ti be careful. You have to know all traffic rules and respect them. You have to pay attention. You have to respect pedestrians .
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