Анализ стихотворения "Анчар"
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Анализ стихотворения "Анчар"
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Жанр традиционно определяется как лирическое стихотворение, но событийный сюжет позволяет назвать его балладой. В основу сюжета этого произведения Пушкин положил полулегендарные сведения о существовании на острове Ява ядовитого дерева анчар. Путешественники рассказывали, что это дерево отравляет окрестный воздух, а сок его смертелен. Вожди местных племен посылали приговоренных к смертной казни собирать ядовитую смолу анчара, которую употребляли для отравления стрел. В своем стихотворении Пушкин создает очень яркий и выразительный образ смертельно ядовитого дерева, символизирующий абсолютное зло: К нему и птица не летит, И тигр не йдет: лишь вихорь черный На древо смерти набежит — И мчится прочь, уже тлетворный. К этому дереву царь, которому понадобился яд для стрел, послал своего слугу. Тот выполнил поручение, заплатив за это жизнью. В «Анчаре» поднимается темагибельности неограниченной власти. Пушкин сопоставляет зло природы и зло владыки, который отправляет человека к дереву, несущему смерть. Все живое избегает прикосновения к анчару, он — «один во всей вселенной». Царь нарушает закон природы. Композиция. Стихотворение делится на две части. В первой дается описание ядовитого дерева. Во второй рассказывается о всесильном владыке, пославшем на смерть своего раба. При изображении анчара Пушкин использует эпитеты, направленные на раскрытие его основного качества — губительности для всего живого. Образы царя и слуги контрастны: в первом поэт подчеркивает его всевластие, безжалостность, во втором — покорность. При этом образы анчара и царя, наоборот, сопоставлены: и тот и другой несут смерть. Идейный смысл этого стихотворения — губительность неограниченной власти для общества.
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