За 3 дня Турист прошел 105 километров. сколько Турист пройдет в первый день если в каждый следующий день он преодолевал на 3 километров больше чем в предыдущие?

Математика

За 3 дня Турист прошел 105 километров. сколько Турист пройдет в первый день если в каждый следующий день он преодолевал на 3 километров больше чем в предыдущие?

Автор: Гость