За 3 дня Турист прошел 105 километров. сколько Турист пройдет в первый день если в каждый следующий день он преодолевал на 3 километров больше чем в предыдущие?
Математика
За 3 дня Турист прошел 105 километров. сколько Турист пройдет в первый день если в каждый следующий день он преодолевал на 3 километров больше чем в предыдущие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - сколько прошел в первый день х+(х+3)+(х+3+3)=105 3х + 9 =105 зх = 105-9 = 96 х = 96/3 = 32км (в первый день)
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