5 придложений про природу и одно разобрать синтетический разбор

Гость: Гость:

Солнце стало пригревать сильнее, грязные сугробы подтаяли. Грачи прилетели, на задворках началось оживление. В лесу появились первые проталины, птици запели громче свои весенние песни. Снег подтаял, первые ручейки побежали по оттаявшим дорожкам. Ударили ночные заморозки, все птицы замерли в ожидании тепла. Солнце (подлежащее_____), стало пригревать ( сказуемое_______), _______ Сильнее (обстоятельство_._._._._._.), грязные ( определение ~~~~~~~~~~~~), сугробы ( подлежащее__________), подтаяли ( сказуемое__________ __________).