5 придложений про природу и одно разобрать синтетический разбор

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5 придложений про природу и одно разобрать синтетический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце стало пригревать сильнее, грязные сугробы подтаяли.  Грачи прилетели, на задворках началось оживление.  В лесу появились первые проталины, птици запели громче свои весенние песни.  Снег подтаял, первые ручейки побежали по оттаявшим дорожкам.  Ударили ночные заморозки, все птицы замерли в ожидании тепла. Солнце (подлежащее_____), стало пригревать ( сказуемое_______), _______ Сильнее (обстоятельство_._._._._._.), грязные ( определение ~~~~~~~~~~~~), сугробы ( подлежащее__________), подтаяли ( сказуемое__________ __________).
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