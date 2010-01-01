Как по гипотезе канта и лапласа описывается происхождение земли
География
Как по гипотезе канта и лапласа описывается происхождение земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотеза Канта-ЛапласаПьер Лаплас и Иммануил Кант полагали, что прародительницей Солнечной системы является раскаленная газово-пылевая туманность, медленно вращавшаяся вокруг плотного ядра в центре. Под влиянием сил взаимного притяжения туманность начала сплющиваться у полюсов и превращаться в огромный диск. Плотность его не была равномерной, поэтому в диске произошло расслоение на отдельные газовые кольца. В дальнейшем каждое кольцо начало сгущаться и превращаться в единый газовый сгусток, вращающийся вокруг своей оси. Впоследствии сгустки остыли и превратились в планеты, а кольца вокруг них — в спутники. Основная часть туманности осталась в центре, до сих пор не остыла и стала Солнцем.
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