Теория 3 штилей М.В.Ломоносова.

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Суть теории трех «штилей» Ломоносова невозможно объяснить в двух словах. По мнению Михаила Васильевича, каждый «штиль» вбирал в себя уже организованный состоявшийся базис речевых средств выразительности, за которым, в свою очередь, был зафиксирован определенный круг жанров беллетристической литературы. Проще говоря, жанр в терминологии Ломоносова оказывался в таком отношении к «штилю», в котором существует в биологии вид по отношению к роду. Высоким «штилем», например, писались оды, поэмы о героизме, в которых воспевались подвиги великого русского народа, различные торжественные речи, публичные выступления. Причем данная селекция по трем стилям производилась в силу не только их идейно-тематического замысла, но и языкового, и стилистического, так как, например, для изречений торжественного характера речевые средства отбирались в соответствии с содержанием предстоящего мероприятия.