Теплоход по течению реки прошел за 2 часа такое же расстояние , какое он проходит з?? 3 часа против течения реки. Найдите скорость течения реки , если известно, что собственная скорость теплохода равна 10 км/ч. Какое расстояние...

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Теплоход по течению реки прошел за 2 часа такое же расстояние , какое он проходит з?? 3 часа против течения реки. Найдите скорость течения реки , если известно, что собственная скорость теплохода равна 10 км/ч. Какое расстояние прошёл теплоход против течения реки?

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