Теплоход по течению реки прошел за 2 часа такое же расстояние , какое он проходит з?? 3 часа против течения реки. Найдите скорость течения реки , если известно, что собственная скорость теплохода равна 10 км/ч. Какое расстояние...
Алгебра
Теплоход по течению реки прошел за 2 часа такое же расстояние , какое он проходит з?? 3 часа против течения реки. Найдите скорость течения реки , если известно, что собственная скорость теплохода равна 10 км/ч. Какое расстояние прошёл теплоход против течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость течения реки 2*(х+10)=3*(х-10) 2х+20=3х-30 2х-3х=-30-20 -1х=-50 х=50 км/час скорость течения реки
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