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Температура в Москве в январе и июне
География
Температура в Москве в январе и июне
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-34 градуса по цельсии борометра
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