Температура в Москве в январе и июне

География
Температура в Москве в январе и июне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-34 градуса по цельсии борометра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какими появляются на свет птенцы кур в
Ответить
Математика
Найдите площадь прямоугольго треугольника , если его катеты равны 6 и 12?
Ответить
Математика
Решите пожалуйста ребус
Ответить
Математика
(0.8*1/2+3.2):2/5-7.2
Ответить
Математика
Старушка,сидя на лавочке соображала:если бы к яйцам которые снесли мои курочки пр??бавить половину их да и ещё десяток то у меня была бы целфя сотн...
Ответить