Упростите выражение и найдите его значение: 9(2b+3)+5(2-b) при b=1;3 15 баллов
Математика
Упростите выражение и найдите его значение: 9(2b+3)+5(2-b) при b=1;3 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Помогите по химии пж. 1. Составьте уравнения реакций для переходов: C>CO2>CaCO3>CaCI2>CI2>CuCl2 Рассмотреть одну реакцию в свете...
Английский язык
Русский язык
Составь предложения из слов подчеркни глаголы. плыли. на, мы, лодке.чайка, водой, над, кружились. 2) образуйте однокоренные слова-глаголы от име...
Немецкий язык