Составь предложения из слов подчеркни глаголы. плыли. на, мы, лодке.чайка, водой, над, кружились. 2) образуйте однокоренные слова-глаголы от имени существительных, выделите корень. Сиянье, щебет, полет, мечта, свет,плеск. 3)...

Русский язык

Составь предложения из слов подчеркни глаголы. плыли. на, мы, лодке.чайка, водой, над, кружились. 2) образуйте однокоренные слова-глаголы от имени существительных, выделите корень. Сиянье, щебет, полет, мечта, свет,плеск. 3) найдите глаголы.поставьте к ним вопросы, определите число. Ярко светило солнце. Над водой кружились чайки. Вода затопила норы мышей.помогите плиз!

Автор: Гость