Составь предложения из слов подчеркни глаголы. плыли. на, мы, лодке.чайка, водой, над, кружились. 2) образуйте однокоренные слова-глаголы от имени существительных, выделите корень. Сиянье, щебет, полет, мечта, свет,плеск. 3)...
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Составь предложения из слов подчеркни глаголы. плыли. на, мы, лодке.чайка, водой, над, кружились. 2) образуйте однокоренные слова-глаголы от имени существительных, выделите корень. Сиянье, щебет, полет, мечта, свет,плеск. 3) найдите глаголы.поставьте к ним вопросы, определите число. Ярко светило солнце. Над водой кружились чайки. Вода затопила норы мышей.помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы плыли(глагол) на лодке. Чайка кружилась(глагол) над водой. 2) сиять(корень сий), щебетать(корень щебет), полетать(корень лёт), мечтать(корень мечт), светить(корень свет), плескать?(корень плеск). 3) Что делало?-Светило(единственное число); Что делали?-Кружились(множественное число); Что сделала?-Затопила(единственное число).
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