За сто ларра был отвергнут

Литература
За сто ларра был отвергнут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ларра нехотел считаться с людьми,его не интересовало не мнение, не чужие интересы,не хотел подчиняться чьим-то законам. И он придумал возмездие ,которое худе всякой смерти.Бессмертие Ларры было отвергнуто людьми, и это стало большим для Ларры горем!
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