За сто ларра был отвергнут

Гость: Гость:

Ларра нехотел считаться с людьми,его не интересовало не мнение, не чужие интересы,не хотел подчиняться чьим-то законам. И он придумал возмездие ,которое худе всякой смерти.Бессмертие Ларры было отвергнуто людьми, и это стало большим для Ларры горем!