B^2=3a^2 как получилось из этого b=a√3
Алгебра
B^2=3a^2 как получилось из этого b=a√3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B^2=3a^2 чтобы выразить В выделяешь корень из обоих частей B= √(3a^2)=a√3
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