В процессе эволюции органического мира: 1) амфибии произошли от рептилий 2) репт??лии произошли от амфибий 3) рептилии произошли от рыб 4) млекопитающие произошли от амфибий
Биология
В процессе эволюции органического мира: 1) амфибии произошли от рептилий 2) репт??лии произошли от амфибий 3) рептилии произошли от рыб 4) млекопитающие произошли от амфибий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ под номером два
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сколько времени потребуется для нагревания 1 . Воды. От 20 до 100 градусов C в элекьрическом чайннике мощностью 500 Вт , если КПД 75% (15мин)
Химия
Составить молекулярные и ионные уравнение гидролиза солей :NaCH3COO;Cr(SO4)3,MnS,NaNO3 указать PH среды
Геометрия
Найдите отношение среднего арифметического к среднему геометрическому двух положительных чисел,отношение которых 25/9