В процессе эволюции органического мира: 1) амфибии произошли от рептилий 2) репт??лии произошли от амфибий 3) рептилии произошли от рыб 4) млекопитающие произошли от амфибий

Биология

В процессе эволюции органического мира: 1) амфибии произошли от рептилий 2) репт??лии произошли от амфибий 3) рептилии произошли от рыб 4) млекопитающие произошли от амфибий

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