В магазине 3 ящика по 12 кг гранатов.продали 33 кг.Сколько кг гранатов осталось в маг??зине?

Математика

В магазине 3 ящика по 12 кг гранатов.продали 33 кг.Сколько кг гранатов осталось в маг??зине?

Автор: Гость