В магазине 3 ящика по 12 кг гранатов.продали 33 кг.Сколько кг гранатов осталось в маг??зине?
Математика
В магазине 3 ящика по 12 кг гранатов.продали 33 кг.Сколько кг гранатов осталось в маг??зине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12х3=36(кг)-гранатов в магазине 2)36-33=3(кг)-гранатов осталось в магазине 12х3-33=3 Ответ:3 кг
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